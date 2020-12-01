Впервые с сентября сократилось количество новых случаев коронавируса

На прошлой неделе впервые с сентября зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания коронавирусом.

Глава Всемирной организации здравоохраниения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом снизилось впервые с сентября. Он считает, что одной из причин снижения инфицирования являются введенные в последние недели "трудные и необходимые меры", передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать ее с большой осторожностью, - заключил Гебрейесус, поскольку "достижения могут быть легко утрачены".

Глава ВОЗ отметил, что уменьшение новых случаев COVID-19 зафиксировано далеко не везде: "В большинстве других регионов мира число заболевших и летальных исходов растет".

Гебрейесус в преддверии Рождества и Нового года рекомендовал отмечать праздники в кругу своей семьи и избегать приглашения гостей "из разных семей", а по возможности, собираться вне помещений.

Избегайте торговых центров с большим числом людей, посещайте магазины в часы, когда там меньше покупателей, пользуйтесь онлайн-шоппингом, если есть возможность, - добавил гендиректор.

Отметим, что всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 63 миллионов заболевших, свыше 43,5 миллионов человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.

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