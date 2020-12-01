Какая погода ожидается в Казахстане в первый день зимы

Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 декабря, сообщает zakon.kz.

Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-западе местами пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики местами – небольшой снег. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем – гололед.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, днем в Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области местами – гололед.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области местами – низовая метель.

Прогноз погоды в Алматы: днем -4°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -16°, ясно.

Прогноз погоды на 1 декабря.

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