Какая погода ожидается в Казахстане в первый день зимы
Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра.
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 декабря, сообщает zakon.kz.
Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-западе местами пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики местами – небольшой снег. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем – гололед.
В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Мангистауской, днем в Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области местами – гололед.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области местами – низовая метель.
Прогноз погоды в Алматы: днем -4°, облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -16°, ясно.
Прогноз погоды на 1 декабря.
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