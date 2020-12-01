Мать продержала сына взаперти почти 30 лет

В 12-летнем возрасте женщина забрала ребенка из школы и с тех пор он постоянно находился дома.

В Швеции полиция задержала 70-летнюю жительницу Стокгольма по подозрению в незаконном лишении свободы своего сына, которого, начиная с 12-летнего возраста, она держала взаперти на протяжении 28 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом сообщила газета Expressen в понедельник, 30 ноября.

По информации издания, в воскресенье вечером к арестованной жительнице пришла ее родственница, которая нашла в доме перепуганного 41-летнего мужчину. Он едва мог говорить, а ноги были покрыты ссадинами и язвами. Мужчина практически не мог отвечать на вопросы и едва стоял.

Женщина вызвала скорую помощь, мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Отмечается, что ранее была госпитализирована его мать. Предположительно, задержанная удерживала своего сына в доме в течение 28 лет. В 12-летнем возрасте она забрала ребенка из школы и с тех пор он постоянно находился дома. Она объясняла это тем, что другие люди хотели нанести им вред, поэтому запрещала сыну покидать жилище.

Родственница задержанной отметила, что и раньше подозревала неладное в семье. Много лет она пыталась поговорить с другими родственниками, однако те не реагировали на ее слова и в итоге она прекратила попытки. Также женщина заявила, что в квартире, где проживали мать с сыном, десятилетиями не было уборки. Она охарактеризовала увиденное как "одну большую свалку", а также сравнила условия проживания семьи с фильмом ужасов.

Как отмечает издание Aftonbladet, пресс-секретарь полиции Стокгольма Тоу Хёгг подтвердил, что в настоящее время проводится предварительное расследование. Он не привел больше никаких подробностей и не сообщил о том, говорила ли полиция с задержанной женщиной или ее сыном на данный момент.

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