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Роль Казахстана в разрешении международных кризисов оценили в Стокгольме

Директор ISDP представил видение Института о казахстанских инициативах, касающихся различных международных кризисов.

Фото : gov.kz1 декабря 2020, 07:17

В столице Швеции состоялся круглый стол на тему "Роль Казахстана в процессах международного медиаторства при Первом Президенте Нурсултане Назарбаеве", сообщает zakon.kz.

Мероприятие было организовано Институтом политики безопасности и развития (ISDP) и Посольством Казахстана в Швеции, с представлением свежего исследования ISDP в рамках Программы изучения Шелкового пути.

На мероприятии выступили шведские и казахстанские эксперты и дипломаты, в том числе бывший Министр иностранных дел Швеции и Первый заместитель Генерального секретаря ООН Ян Элиассон и бывший Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Рольф Экеус, - говорится в сообщении на официальном сайте МИД РК.

Отмечая нехватку исследований казахстанских международных посреднических инициатив, директор ISDP Сванте Корнелл представил видение Института о казахстанских инициативах, касающихся различных международных кризисов. Основываясь на сравнительном анализе усилий, в том числе в отношении ядерной проблемы Ирана, Астанинского процесса по Сирии и урегулировании кризиса в турецко-российских отношениях в 2015-2016 гг., ученый подчеркнул роль международного посредничества Казахстана для поддержания стабильного геополитического баланса в Евразии и обеспечения суверенитета и независимости страны.

В ходе обсуждения авторитетные шведские деятели Я. Элиассон и Р. Экеус, а также Посол Казахстана Кайрат Абдрахманов сравнили роль Швеции в международном посредничестве и свой личный опыт в различных зонах конфликтов по всему миру, а также подняли вопрос о возможности более тесного сотрудничества между двумя странами в содействии международному миру и безопасности.

Кроме того, в ходе мероприятия для шведской аудитории прошла презентация книги Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости".

В форуме по видеосвязи приняли участие руководители и исследователи казахстанского Института мировой экономики и политики, а также Института внешнеполитических исследований при МИД РК.


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