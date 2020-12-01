Футболистка назвала Марадону "насильником" и сорвала минуту молчания

По ее словам, она отказалась соблюдать минуту молчания "в честь насильника и тирана".

Испанская футболистка Паула Дапена отказалась почтить память экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.ru.

Перед товарищеским матчем между командами "Виахес Интерриас" и "Депортиво Абанка" спортсменки выстроились, чтобы почтить память форварда, но Дапена демонстративно отказалась участвовать в акции.

Как пишет Marca, 24-летняя девушка демонстративно развернулась и села на газон, когда была объявлена минута молчания и спортсменки выстроились в центре поля. По ее словам, она отказалась соблюдать минуту молчания "в честь насильника и тирана".

Мы не чтили память минутой молчания жертв насилия. Так что очевидно, что я не пожелала делать это в память о насильнике, - сказала футболистка.

Насчет своей позиции в отношении Марадоны она отметила, что в футбольном плане Марадона обладал выдающимися качествами и навыками. Но как человек он оставлял желать лучшего.

Почитание его памяти идет вразрез с моими убеждениями. Я не могла этого сделать, - добавила она.

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