Первые в истории автогонки на Луне проведут в 2021 году
На Луну эти авто доставят при помощи Nova-C, который будет размещен на ракете SpaceX Falcon 9.
Компания американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска хочет провести первые в истории автогонки на Луне в следующем году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый канал.
Осенью 2021 года на поверхности Луны планируется провести гонки, в которых примут участие две машины. Они будут управляться дистанционно.
Разработкой этих машин займутся знаменитый автодизайнер Фрэнк Стивенсон (Frank Stephenson), работавший с BMW, Ferrari и другими китами автомобильного бизнеса и американские школьные команды.
Вес каждого болида будет равен двум с половиной килограммам. На Луну эти авто доставят при помощи Nova-C, который будет размещен на ракете SpaceX Falcon 9. Планируется, что трансляция заездов будет осуществляться с помощью специальных камер.
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