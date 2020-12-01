Молодые десантники поклялись в верности Родине

Церемония прошла при строгом соблюдении карантинных мер.

В День Первого Президента Республики Казахстан в воинских частях десантно-штурмовых войск прошла торжественная церемония принятия присяги молодым пополнением, сообщает zakon.kz.

Клятву верности Родине дали более 1 300 военнослужащих, срочной службы, призванных осенью 2020 года в Вооруженные Силы РК. Торжественные церемонии прошли в Алматинском, Талдыкорганском, Сарыозекском и Капшагайском гарнизонах.

Согласно указанию командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Каныша Абубакирова, назначены ответственные лица по гарнизонам, которые на местах организовали приведение молодого пополнения к военной присяге и выступили с напутственными словами.

Церемония прошла при строгом соблюдении карантинных мер. Родители солдат заранее были оповещены, что не смогут участвовать на данном мероприятии.

После торжественной церемонии принятия присяги молодые десантники продемонстрировали навыки ведения рукопашного боя, разборку и сборку автомата АК-74 с закрытыми глазами на время и прошли торжественным маршем.

Для меня большая честь принять присягу именно в этот знаменательный для нашей страны день. Хочу поздравить всех казахстанцев с Днем Первого Президента Республики Казахстан! Я могу с уверенностью сказать, что мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины, - отметил в своем выступлении от имени солдат рядовой Ораз Ернур.

К новобранцам обратился заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе полковник Раджан Жанысов.

Сегодня вы даете клятву своей Родине, Президенту и народу Казахстана. Это важный поступок, несомненно, достойный настоящего мужчины! В течение года службы вы будете участвовать в постоянном процессе становления настоящего патриота своей страны, обучения военному делу, обретения решительности и непоколебимости. Я желаю вам нести службу по чести: пусть дни и ночи в рядах наших Вооруженных Сил останутся в памяти только хорошими воспоминаниями, - сказал он.

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