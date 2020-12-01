3,5 млн тенге: жительница Отырарского района вымогала деньги, обещая трудоустройство

Полицейские Отырарского РОП задержали подозреваемую, решившую заработать деньги "легким путем".

Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обманувшую сельчан с трудоустройством, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Отырарского РОП с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, некая знакомая, войдя к ней в доверие, обещала за вознаграждение устроить ее, супруга и двух родственников на работу в одно из медучреждений. Обманным путем аферистка выманила у сельчан около миллиона тенге и скрылась из виду.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество". С целью раскрытия преступления стражи порядка сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию подозреваемой. Оперативники опросили свидетелей и приняли другие необходимые меры к розыску аферистки.

В результате ОРМ полицейские Отырарского РОП задержали подозреваемую, решившую заработать деньги "легким путем". Ею оказалась жительница Отырарского района, безработная. Вырученные путем мошенничества деньги подозреваемая потратила на собственные нужды. Следствием установлено, что молодая женщина причастна еще к 4 фактам мошенничества. Аферистка, используя возможности социальных сетей, опубликовала объявление о трудоустройстве. Затем, обманным путем выманила у доверчивых граждан по 500 тысяч тенге. Однако, ни обещанной работы, ни возврата денег потерпевшие не дождались.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 3,5 миллионов тенге. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять малознакомым лицам, обещающих сомнительные услуги за вознаграждение. Если же Вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

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