Ученые ответили, как смартфон влияет на вашу психику

Ученые смогли опровергнуть устоявшееся мнение, что долгое использование телефона оказывает негативное влияние на психику.

Ученые Ланкастерского университета в Великобритании опровергли мнение, что долгое время, проведенное за экраном смартфона и других устройств, может нанести вред психическому здоровью пользователя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Исследователи оценили, сколько время в течение недели тратят за телефоном 199 владельцев iPhone и 46 владельцев устройств с Android. Также были измерены показатели психического и физического здоровья, в том числе уровень тревожности и депрессивного состояния. Кроме этого, пользователи сообщили, считают ли они, что слишком часто проводят время за телефоном, и представляет ли это для них серьезную проблему.

Оказалось, что само по себе время, проведенное за телефоном, никак не влияло на психическое здоровье участников. Однако, если пользователь смартфона считает, что долгое использование смартфона вредно, уровень тревожности, стресса и депрессивности повышается. Если участник считает, что проводит за экраном больше, чем нужно, или ему кажется, что он не способен сократить это время, то это вызывает у него растущее беспокойство.

Таким образом, практика цифровой «детоксикации» не вызывает эффекта, и людям было бы полезнее принять меры по устранению тревог и страха, связанных с длительным использованием смартфонов.

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