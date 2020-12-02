Данные рейтинги свидетельствуют о высокой надежности и платежеспособности эмитента.

Агентство Fitch подтвердило рейтинги ДБ АО "Сбербанк" на уровне BBB-/Стабильный, сообщает zakon.kz.

Данные рейтинги, являющиеся одними из самых высоких среди БВУ Казахстана, согласно методологии Fitch, свидетельствуют о высокой надежности и платежеспособности эмитента и являются рейтингами инвестиционного уровня.

При подтверждении рейтингов ДБ АО "Сбербанк" агентство оценило высокую готовность предоставления поддержки банку основным акционером -

ПАО "Сбербанк России", рейтинг которого был также подтвержден на уровне "BBВ" (прогноз "Стабильный").

Агентством отмечен высокий уровень интеграции во взаимодействии между материнской структурой и дочерней организацией. Дополнительно агентством была принята во внимание стратегическая значимость региона СНГ для ПАО "Сбербанк России".

Рейтинг устойчивости ДБ АО "Сбербанк" подтвержден на уровне "bb-"

Рейтинг устойчивости отражает позицию агентства в отношении устойчивости и надежности ДБ АО "Сбербанк", исключая определенные внешние кредитные риски и факторы внешней поддержки.

При подтверждении рейтинга агентство принимало во внимание, следующее:

− устойчивую позицию банка по ликвидности, о чем свидетельствует отношение валовых кредитов к депозитам в размере 80% на конец 2 квартала 2020 года;

− высокие запасы капитала (16% на конец 2 квартала 2020 года). Учитывая неизменное удержание прибыли, агентство ожидает, что достаточность капитала останется стабильной в ближайшей перспективе;

− бизнес модель банка и выбранная стратегия показывает хорошую операционную прибыльность до обесценения к средним валовым кредитам (8%);

− несмотря на текущую экономическую рецессию, показатель качества ссудного портфеля Сбербанка сохранил стабильность с умеренным ослаблением: доля кредитов 3 стадии сложилась на достаточно низком уровне в 12%, а соотношение отчислений на обесценение к валовым кредитам составило лишь 2,5%.

− значительное накопленное покрытие резервами проблемных активов;

− стабильно высокая доходность на средний капитал (выше 20% в годовом выражении).

Доля чистого кредитного портфеля в активах составила 51%, что выше значений других банков, оцениваемых агентством. Банк продолжает кредитовать экономику. В течение 2 полугодия 2020 года и в 2021 году ожидается умеренный темп роста в корпоративном кредитовании и 10-15% рост в кредитовании населения.

ДБ АО "Сбербанк" активно наращивает объемы розничного кредитования и кредитования малого-микробизнеса. Развивающаяся структура кредитного портфеля банка является положительной с точки зрения кредитоспособности, поскольку она приводит к более высокой рентабельности до отчислений под обесценение, большей способности генерировать комиссии и лучшей диверсификации доходов.

Благоприятная рейтинговая оценка авторитетным агентством Fitch Ratings ДБ АО "Сбербанк" является подтверждением высокой кредитоспособности и надежности, а также эффективности реализуемой стратегии финансового института. Особенно ценно, что агентство высоко оценило способность банка сохранять высокую рентабельность даже в текущих сложных экономических условиях, - прокомментировал подтверждение рейтингов Председатель Правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев.

Перечень рейтингов Fitch ДБ АО "Сбербанк":

- Долгосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне "BBВ-", прогноз "Стабильный";

- Краткосрочный РДЭ на уровне "F3";

- Рейтинг устойчивости на уровне "bb-";

- Рейтинг поддержки на уровне "2";

- Национальный долгосрочный рейтинг на уровне AA+(kaz)", прогноз "Стабильный".

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