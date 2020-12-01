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Новый детский сад открылся в Акмолинской области

Дошкольное учреждение построено в рамках государственно-частного партнерства.

Фото : zakon.kz.1 декабря 2020, 13:40

Новый детский сад открылся в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области большое внимание уделяется развитию дошкольного воспитания и обучения. С этой целью ежегодно в районах и городах строятся дошкольные организации.

В преддверии Дня Первого Президента РК еще одно дошкольное учреждение распахнуло свои двери в Атбасарском районе, передает управление внутренней политики.

Новый детский сад "Арай" будут посещать 140 детей. Дошкольное учреждение построено в рамках государственно-частного партнерства.

Это просторный, оборудованный по современным требованиям детский сад. Для каждой возрастной группы предусмотрены спальни, туалетные комнаты, новая и комфортная мебель. Имеется медицинский блок и современный музыкальный зал. Немаловажно, что здесь создано 38 новых рабочих мест, - отметили в акимате района.

В помещениях для каждой группы оформлены стены, нанесены интересные и познавательные рисунки.

Особое внимание в образовательной программе детского сада будет уделено интеллектуальному развитию дошкольников, их оздоровлению и художественно-эстетическому воспитанию.

К слову, в области функционирует 601 дошкольная организация, в том числе 248 детских садов и 353 дошкольных мини-центров. В этом году открыто 9 дошкольных организаций на 505 мест.


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