Сагинтаев обсудил с бизнес-сообществом вопросы поддержки и развития МСБ в период пандемии

На встрече были рассмотрены перспективные направления развития субъектов МСБ, а также взаимодействие с органами власти.

Бакытжан Сагинтаев обсудил с бизнес-сообществом Алматы вопросы поддержки и развития МСБ в период пандемии, сообщает zakon.kz.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в онлайн-заседании Регионального совета Палаты предпринимателей города, в ходе которого были подняты актуальные вопросы развития малого и среднего бизнеса.

На встрече были подняты проблемные вопросы, касающиеся деятельности субъектов МСБ в режиме карантинных ограничений, рассмотрены перспективные направления развития, а также взаимодействие с органами власти.

В ходе совещания выступил председатель Регионального совета Алматы, глава групп компаний "Учет" М. Барышев, озвучивший вопросы относительно перспектив возобновления деятельности предприятий, остающихся под запретом. Кроме того, участники встречи обсудили деятельность мониторинговых групп, вопросы развития креативных индустрий и дошкольного образования, туризма в период пандемии, работы автобусных парков и другие.

Аким мегаполиса Б. Сагинтаев заверил, что все озвученные вопросы будут рассмотрены. По его словам, необходимо составить план на следующий год и обозначить в нем цели и задачи, чтобы предметно и поступательно их решать.

Во встрече также приняли участие главный государственный санитарный врач города Ж. Бекшин, руководители управлений акимата, члены Регионального совета, бизнесмены и дирекция Палаты предпринимателей Алматы.

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