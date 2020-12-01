Удалили матку: Роженица из Алматы обвинила врачей в халатности

В Минздраве в ответ на пост девушки сообщили, что ее обращение принято.

Жительница Алматы считает, что врачи лишили ее возможности в будущем иметь детей, потому что вовремя не провели нужные процедуры, сообщает zakon.kz.

29-летняя Алина Абилева поделилась историей своих родов в одной из частных клиник Алматы.

Со дня моих родов прошло 4 месяца. Мне очень тяжело писать о своих родах, о том, что произошло. Но то, что мне приходится испытывать теперь каждый день моей жизни, еще больнее. Я пишу, чтобы мою жалобу рассмотрели очень внимательно, для того, чтобы никто другой больше не проходил через то, что приходится проходить мне и моей семье, и потому что эти врачи думают, что им ничего за это не будет, - написала девушка на своей странице в facebook.

По словам Алины, воды у девушки отошли 2 июля ночью, но в роддом ее врачи отправили лишь около полудня. 3 июля врачи начали вызывать схватки искусственно, у роженицы и ребенка развилась тахикардия. В тот же день врачи решили экстренно делать кесарево сечение.

Только через 2 месяца после всего этого замглавврача по акушерству сказала, что у меня были все показания к кесареву: крупный плод, преждевременный разрыв плодных оболочек, длительный безводный период, переношенная беременность. (...) Если бы все-таки шейка раскрылась, я бы не смогла его родить, плюс у него было обвитие пуповиной. Скорее всего, он бы умер или были бы травмы, ведущие в неврологическим заболеваниям. Самое печальное, что благодарить за то, что они решили быстро делать кесарево и мы с малышом в порядке, надо мою тезку, которая умерла вместе с малышом в роддоме в мае. Врач побоялась, что случится так же. И могло, - подчеркнула Алина Абилева.

Но после родов у уже выписанной девушки 10 июля начались осложнения. Врачи назначили ей лечение дистанционно. 13 июля девушка сама отправилась в больницу, чтобы сделать УЗИ, и обнаружила гематометру - накопление крови в полости матки.

Меня перевезли в головное здание клиники, сделали под утро операцию. После этого два дня я видела только медсестер. Что произошло, почему так произошло, что было на операции - мне никто ничего не говорит. И только перед УЗИ, когда я начала уже ругаться, пришла врач и сказала, что мне удалили матку, - поделилась девушка.

По словам девушки, она еще три недели пролежала в больнице на сильных антибиотиках, она потеряла 20 килограммов, у нее начался реактивный гепатит, а так как видеться с ребенком она не могла, ребенок так и не приучился к груди и молоко почти пропало.

Я смогла нормально ходить в вертикальном положении только через 2,5 месяца после второй операции, ребенка своего я смогла поднимать только через 3 месяца, и только сейчас, через 5 месяцев, я нашла в себе силы подать жалобу в Минздрав. Но знаете, что самое ужасное?! Они не чувствуют своей вины, они верят, что им ничего не будет. Они мне так и сказали: "Попробуйте докажите", - рассказала девушка.

В Министерстве здравоохранения в ответ на пост девушки в соцсетях сообщили, что ее обращение принято.

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