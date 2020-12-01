Иран намерен активизировать ядерную деятельность

Кроме того, в стране планируется построить еще один тяжеловодный реактор мощностью 40 МВт для производства радиозотопов в медицинских целях.

Парламент Ирана утвердил общие положения проекта об активизации ядерной деятельности страны, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Предполагается, что парламент будет рассматривать еще и отдельные положения проекта. Кроме того, для его ратификации необходимо еще согласие Совета стражей конституции — специального надпарламентского органа власти в Иране, который проводит проверку законопроектов. Тогда закон будет обязателен к исполнению.

Напомним, между страной и США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ограничивающий иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций. В 2018 году из «ядерной сделки» вышли США, в начале этого года — Иран.

Законопроект предполагает производство и накопление в стране в год 120 кг урана с уровнем обогащения 20% (уран свыше 20% считается оружейным). Кроме того, предполагается производство в месяц минимум 500 кг низкообогащенного урана. В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного "ядерной сделкой".

Законопроект также предполагает задействование в течение трех месяцев 1000 центрифуг для обогащения урана IR-2M на ядерном объекте в Натанзе и 164 центрифуг IR-6 на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1 для обогащения урана только на объекте в Натанзе.

Из положений законопроекта — восстановление тяжеловодного реактора в Араке мощностью 40 МВт в прежнее состояние до ядерной сделки. Соглашение предполагает перепроектирование уже существующего реактора в Араке под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества.

Кроме того, в стране планируется построить еще один тяжеловодный реактор мощностью 40 МВт для производства радиозотопов в медицинских целях.

Законопроект обязывает правительство приостановить предоставление доступа к ядерным объектам, выходящего за рамки дополнительного протокола о гарантиях с МАГАТЭ.

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