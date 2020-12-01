В Кызылорде 100 семьям вручены ключи от квартир

В последние годы в городе идет строительный бум. С начала года свои жилищные условия улучшили около 1200 кызылординцев.

Жители Кызылорды получили ключи от долгожданных квартир накануне Дня Первого Президента, передает zakon.kz.

Вкладчикам "Жилстройсбербанка" ключи вручила аким области Гульшара Абдыкаликова. Среди новоселов есть полицейские, военные, педагоги, врачи и специалисты из области культуры.

У преподавателя начальных классов Саиды Мәжит сегодня сбылась мечта. Она с 2017 года платила взносы в банк, и сегодня приобрела двухкомнатную квартиру. На ее счете было всего 20 процентов от стоимости жилья, но благодаря государственной программе она смогла осуществить мечту.

Спасибо менеджерам банка. Пусть все купят себе жилье. Особенно молодежь. Все доступно, в месяц будет по 55 тысяч, - поделилась горожанка.

Для детей во дворах имеются игровые площадки, подъезды оснащены камерами видеонаблюдения и домофонами. В новом микрорайоне расположены школа, вуз, молодежный ресурсный центр и музей.

Одна из новых владельцев квартир - преподаватель школы в селе Кызылжарма. Бибигуль Садыкова копила деньги два года, и наконец она обрела трехкомнатную квартиру.

Первый этаж, целых три комнаты. Квартира теплая, с шикарным ремонтом. Вообще, я теперь считаю, если молодая семья, то гораздо умней вот так через ежемесячные взносы взять квартиру, чем снимать ее, - поделилась она.

Стоит отметить, что в последние годы в городе идет строительный бум. С начала года свои жилищные условия улучшили около 1200 кызылординцев.

​В 2020-ом на левом берегу сдадим 13 домов. Все они будут выдаваться по жилищным программам "Нұрлы жер", "Шаңырақ" и 5-10-20, - отметил директор кызылординского филиала АО "Жилстройсбербанк" Адильжан Саулебаев.

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