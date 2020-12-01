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МВД: рассылка о компромате на Тургумбаева - ложь

В рассылке указаны имена и фамилии действующих сотрудников МВД, которые не имеют к ней никакого отношения.

Фото : FTimes.ru1 декабря 2020, 16:51

В казахстанских соцсетях появилось сообщение, написанное от имени полковника полиции Турлыбека Ахметова. По словам автора, у него есть компромат, который он обнародует, если его не назначат вице-министром МВД, сообщает zakon.kz.

В министерстве информацию опровергли, передает StopFake.kz.

В рассылке указаны имена и фамилии действующих сотрудников МВД — Турлыбека Ахметова и Сергея Варго, которые на самом деле не имеют к ней никакого отношения.

30 ноября сотрудники МВД Т. Ахметов и С. Варго обратились с заявлениями об установлении и привлечении к уголовной ответственности лиц, разместивших в социальных сетях с использованием их имен сведения, несоответствующие действительности, являющиеся клеветой и оговором. По данному факту Департаментом собственной безопасности МВД начато досудебное расследование по статье 274 Уголовного кодекса РК "Распространение заведомо ложной информации" и принимаются меры по установлению лиц, причастных к распространению в СМИ заведомо ложной информации, — говорится в сообщении ведомства.


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