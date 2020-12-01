Также в партию приняты одни из лучших медицинских работников, показавшие высокие результаты и профессионализм во время пандемии короновирусной инфекции.

Ко дню Первого Президента известные алматинцы вступили в партию "Nur Otan", сообщает zakon.kz.

Среди них заслуженный тренер Казахстана по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по ушу-саньда, мастер спорта по боксу Имид Тохтасун, актер и режиссер, клипмейкер казахстанских эстрадных певцов Мерей Маханов, об этом стало известно в рамках торжественного приема в партию жителей мегаполиса.

Также в партию приняты одни из лучших медицинских работников, показавшие высокие результаты и профессионализм во время пандемии короновирусной инфекции.

Среди них Алиша Жумагулова - старшая медицинская сестра Городской клинической больницы №5. В 2008 году Алиша Камиевна была награждена знаком "Отличник здравоохранения", а также стала обладательницей медали "Ветеран труда". Её коллега Мухаммед Искаков - врач общей практики Городской поликлиники №2 в 2019 году награжден сертификатом за публикацию статьи "Особенности течения пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных пациентов" в научно-теоретическом журнале "Наука и образование сегодня".

Ряды партии пополнили и молодые педагоги, одна из них Нургул Темирешова - учитель казахского языка и литературы общеобразовательной школе-интернат №10 для детей из малообеспеченных семей. Ученики Нургул Насебенкызы стали победителями районных, городских конкурсов чтения стихов Мукагали Макатаева, обладатели Гран-при республиканского конкурса чтения стихов Магжан Жумабаева, обладатели Гран-при районного конкурса чтения стихов Абая.

Режиссер Мерей Маханов рассказал почему он вступил в партию в период пандемии.

Я наблюдал работу нуротановцев, которые реально на деле показали ее в период пандемии, оказывая помощь людям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поэтому я вступил в партию, и решил на деле, а не на словах доказать, что могу принести пользу обществу-, отметил он.

Напомним, что только по городу Алматы, в период ЧП из средств фонда "Біргеміз" материальную помощь по 50 тысяч тенге получили более 60 тыс. человек, также огромное число членов партии оказывали безвозмездную помощь малообеспеченным семьям, ветеранам, людям с ограниченными возможностями, благотворительным организациям, предоставлялись бесплатные обеды, продукты питания, медицинские изделия, лекарства, средства индивидуальной защиты и многое другое. Продолжали свою работу в онлайн режиме и общественные приемные, которые только за период карантина приняли 32 тыс. обращений от горожан. Из них порядка 80% обращений были решены положительно.

В ходе встречи первый заместитель председателя партии Станислав Канкуров отметил руководителей первичных партийных организаций и вручил им благодарственные письма от имени Председателя Алматинского городского филиала партии "Nur Otan", акима города Бакытжана Сагинтаева. В своей речи он поздравил все казахстанцев и участников встречи с днем Первого Президента, отметив ключевые достижения, проводимые за годы Независимости.

Этот праздник объединяет граждан в искреннем стремлении сделать Казахстан сильным, благополучным, процветающим государством и сегодня важнейшие достижения нашей страны — Независимость, единство, стабильность, устойчивое развитие, которые стали возможными благодаря политике Елбасы, - отметил он.

На сегодняшний день Алматинский городской филиал партии "Nur Otan" насчитывает в своих рядах более 58 тысяч членов партии. Среди них люди различных сфер - врачи, учителя, рабочие, молодежь, люди с активной жизненной позицией, которые не боятся говорить о проблемах, волнующих население, предлагая конкретные механизмы их решения.

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