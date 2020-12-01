Главы государств подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений между странами.

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает zakon.kz.

Шавкат Мирзиеев поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем Первого Президента Казахстана и пожелал процветания и дальнейшего укрепления авторитета страны в мировом сообществе, передает Акорда.

В ходе беседы главы государств подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений между Казахстаном и Узбекистаном на основе дружбы и братства, добрососедства и стратегического партнерства.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной повестки дня, а также обсудили повестку предстоящих до конца текущего года мероприятий.

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