Горячие новости
Читайте также

Шавкат Мирзиеев поздравил Касым-Жомарта Токаева

Главы государств подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений между странами.

Фото : Акорда1 декабря 2020, 17:19

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает zakon.kz.

Шавкат Мирзиеев поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем Первого Президента Казахстана и пожелал процветания и дальнейшего укрепления авторитета страны в мировом сообществе, передает Акорда.

В ходе беседы главы государств подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений между Казахстаном и Узбекистаном на основе дружбы и братства, добрососедства и стратегического партнерства.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной повестки дня, а также обсудили повестку предстоящих до конца текущего года мероприятий.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты