Новые производства откроют в Северном Казахстане

В течение пяти лет в регионе планируют реализовать около 50 крупных проектов на сумму более 900 млрд тенге.

В Северо-Казахстанской области намерены открыть совершенно новые для региона производства. О проектах на заседании акимата рассказал заместитель акима области Даурен Жандарбек, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Один из проектов – строительство фармацевтического завода. По словам Д. Жандарбека, инициаторами выступили российские инвесторы. Завод будут строить на территории специальной экономической зоны "Qyzyljar". Планируется, что выпускать будут растворы, эмульсии и твердые формы лекарственных средств. Сумма инвестиций составит 30 млн долларов. Создадут более 200 новых постоянных рабочих мест.

Напомним, в сентябре североказахстанская делегация выезжала в Омск, где шли переговоры с инвестором. Тогда заместитель акима области Гани Ныгыметов заявлял об их успешности.

Второй проект - строительство мультибрендового автосалона. Планируется, что там будут реализовывать автомобили девяти марок. В том числе Toyota, Nissan, Mitsubishi, Cadillac, Volkswagen, JAC, Ravon. По словам Д.Жандарбека, в автосалоне будут оказывать полный спектр сервисных услуг. Следующий проект - завод по производству упаковочной бумаги мощность более 100 тысяч тонн. Сумма инвестиции составит около 15 млрд тенге. Строительство завода планируется на территории специальной экономической зоны. Создадут 100 рабочих мест. Еще один проект - ТОО "Маслодел" работает над проектом по строительству масложирового завода в Петропавловске. Сумма инвестиций - 8,4 млрд тенге. Смогут перерабатывать до 370 тысяч тонн сырья в год. До конца года ожидают одобрения банка. На предприятии создадут 230 новых рабочих мест, - проинформировал Д.Жандарбек.

Он добавил, что в целом в течение пяти лет в регионе планируют реализовать около 50 крупных проектов на сумму более 900 млрд тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!