В Жанаозене введен в эксплуатацию сахарный завод и ряд медицинских объектов

Аким области принял участие в запуске предприятия по производству электричества необходимого для повышения мощности "КазГПЗ". Проект стоимостью 5,4 млрд тенге позволил трудоустроить 50 человек.

1 декабря в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан в городе Жанаозен открыт ряд социальных и производственных объектов. В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов, а также активисты и общественные деятели. Глава региона поздравил мангистаусцев с памятной датой, сообщает zakon.kz.

В рамках празднования в городе нефтяников открылся мини-завод по производству сахара. Строительство началось в январе прошлого года. Предприятие будет производить порядка 3600 тонн продукции, что позволит покрыть 30% от общего спроса населения региона на сахар. К слову на мини-заводе будет трудоустроено более 40 местных жителей.

Еще одно радостное событие для жанаозенцев - открытие стелы, посвященной непосильному труду медиков. Всемирная пандемия научила каждого высоко ценить и уважать врачей. Стоит отметить, что мемориал построен на спонсорские средства. Один из уголков памятника увековечен именем Мурата Сарыева, главного врача многопрофильной больницы города Жанаозен, скончавшегося летом от коронавирусной инфекции.

Выступая на мероприятии, Серикбай Трумов отметил:

Мурат Жарылгапович в это нелегкое время усердно боролся за жизнь граждан и проявлял преданность своей профессии. Он проявил мужество, присущее лишь благородным людям. Его труд навсегда останется в нашей памяти.

Далее С. Трумов вручил фельдшерам ключи от 10 современных автомобилей скорой и неотложной помощи. После состоялась презентация новой вирусологической лаборатории, где помимо всего будет проводиться тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В здании площадью более 1000 кв. метров имеется 14 кабинетов. Лаборатория позволит улучшить качество жизни жителей города Жанаозен. Теперь им не придётся ездить за необходимыми анализами в областной центр.

Открытие новых медицинских объектов продолжилось введением в эксплуатацию многопрофильного медцентра "Neiron-Med". Площадь двухэтажного здания - более 1300 кв. метров. В общей сложности имеется 85 кабинетов. Трудоустроено 120 специалистов. Медцентр оснащен по последнему слову техники, имеется самое необходимое оборудование.

В ходе рабочей поездки глава региона посетил недавно отремонтированный провизорный стационар и Дом культуры "Мунайшы". В этом году в рамках программы "Дорожная карта занятости" проведен капитальный ремонт зданий данных учреждений. Оба объекта уже введены в эксплуатацию. Серикбай Трумов также встретился с сотрудниками и обсудил актуальные вопросы.

В завершении визита в Жанаозен аким области принял участие в запуске предприятия по производству электричества необходимого для повышения мощности "КазГПЗ". Проект стоимостью 5,4 млрд тенге позволил трудоустроить 50 человек.

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