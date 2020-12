Автомобиль въехал в толпу людей в Германии – есть погибшие

В немецком городе Трир водитель автомобиля Range Rover выехал на пешеходную зону и врезался в толпу людей, сообщает zakon.kz.

Власти города сообщили, что это был теракт, передает РИА "Новости".

Сначала появилось сообщение, что, как минимум, двое пострадавших скончались, около десяти получили ранения, а водитель был задержан. Позднее сообщение на странице полицейского управления в сети Twitter было исправлено. Согласно уточненной информации, погибло не двое, а "несколько" человек.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier . Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort.

Свидетели утверждают, что авто следовало по центру города со скоростью более 70 км/ч, после чего выскочило на Симеонштрассе — историческая пешеходная зона, которая ведет от античных ворот Порта-Нигра к главной площади города, где расположены магазины, кафе и рестораны.



Водитель совершивший наезд был задержан полицией.

Видео задержания появилось в Сети.

#trier nutter nicked. Two dead reported. pic.twitter.com/zSOT9HBxPN

#Trier suspect taken in to custody. https://t.co/JZvyCFy3YW pic.twitter.com/5UkASjsQ97