Автомобиль въехал в толпу людей в Германии – есть погибшие

Власти города сообщили об умышленном наезде.

В немецком городе Трир водитель автомобиля Range Rover выехал на пешеходную зону и врезался в толпу людей, сообщает zakon.kz.

Власти города сообщили, что это был теракт, передает РИА "Новости".

Сначала появилось сообщение, что, как минимум, двое пострадавших скончались, около десяти получили ранения, а водитель был задержан. Позднее сообщение на странице полицейского управления в сети Twitter было исправлено. Согласно уточненной информации, погибло не двое, а "несколько" человек.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Свидетели утверждают, что авто следовало по центру города со скоростью более 70 км/ч, после чего выскочило на Симеонштрассе — историческая пешеходная зона, которая ведет от античных ворот Порта-Нигра к главной площади города, где расположены магазины, кафе и рестораны.



Водитель совершивший наезд был задержан полицией.

Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр, - говорится в заявлении.

Видео задержания появилось в Сети.

Обер-бургомистр Трира Вольфрам Ляйбе заявил об умышленном наезде на людей. Он отметил, что водитель намеренно въехал в толпу на пешеходной зоне. Мотивы злоумышленника неизвестны. На месте продолжают работать правоохранители и сотрудники экстренных служб.

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