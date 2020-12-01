Горячие новости
Читайте также

Автомобиль въехал в толпу людей в Германии – есть погибшие

Власти города сообщили об умышленном наезде.

Фото : Localo.de1 декабря 2020, 20:37

В немецком городе Трир водитель автомобиля Range Rover выехал на пешеходную зону и врезался в толпу людей, сообщает zakon.kz.

Власти города сообщили, что это был теракт, передает РИА "Новости".

Сначала появилось сообщение, что, как минимум, двое пострадавших скончались, около десяти получили ранения, а водитель был задержан. Позднее сообщение на странице полицейского управления в сети Twitter было исправлено. Согласно уточненной информации, погибло не двое, а "несколько" человек.

Свидетели утверждают, что авто следовало по центру города со скоростью более 70 км/ч, после чего выскочило на Симеонштрассе — историческая пешеходная зона, которая ведет от античных ворот Порта-Нигра к главной площади города, где расположены магазины, кафе и рестораны.

Водитель совершивший наезд был задержан полицией.

Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр, - говорится в заявлении.

Видео задержания появилось в Сети.

Обер-бургомистр Трира Вольфрам Ляйбе заявил об умышленном наезде на людей. Он отметил, что водитель намеренно въехал в толпу на пешеходной зоне. Мотивы злоумышленника неизвестны. На месте продолжают работать правоохранители и сотрудники экстренных служб.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты