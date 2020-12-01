Автомобиль въехал в толпу людей в Германии – есть погибшие
Власти города сообщили об умышленном наезде.
В немецком городе Трир водитель автомобиля Range Rover выехал на пешеходную зону и врезался в толпу людей, сообщает zakon.kz.
Власти города сообщили, что это был теракт, передает РИА "Новости".
Сначала появилось сообщение, что, как минимум, двое пострадавших скончались, около десяти получили ранения, а водитель был задержан. Позднее сообщение на странице полицейского управления в сети Twitter было исправлено. Согласно уточненной информации, погибло не двое, а "несколько" человек.
Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort.— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020
Свидетели утверждают, что авто следовало по центру города со скоростью более 70 км/ч, после чего выскочило на Симеонштрассе — историческая пешеходная зона, которая ведет от античных ворот Порта-Нигра к главной площади города, где расположены магазины, кафе и рестораны.
Водитель совершивший наезд был задержан полицией.
Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр, - говорится в заявлении.
Видео задержания появилось в Сети.
#trier nutter nicked. Two dead reported. pic.twitter.com/zSOT9HBxPN— Old Holborn® (@Holbornlolz) December 1, 2020
#Trier suspect taken in to custody. https://t.co/JZvyCFy3YW pic.twitter.com/5UkASjsQ97— Ayushi Agarwal (@ayu_agarwal94) December 1, 2020
Обер-бургомистр Трира Вольфрам Ляйбе заявил об умышленном наезде на людей. Он отметил, что водитель намеренно въехал в толпу на пешеходной зоне. Мотивы злоумышленника неизвестны. На месте продолжают работать правоохранители и сотрудники экстренных служб.
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