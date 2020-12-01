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Две шайбы за минуту – "Барыс" обыграл "Сочи"

Итог игры - 2:0.

Фото : hcbarys.kz1 декабря 2020, 21:02

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" обыграл "Сочи", сообщает zakon.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса выиграли со счетом 2:0, передает пресс-служба ХК "Барыс".

Хозяева уже в первом периоде создали комфортное для себя преимущество. "Барыс" дважды за короткий отрезок реализовал большинство – шайбами отметились Роман Старченко и Якоб Лилья, который преобразовал в гол отличную передачу в исполнении Фила Вароне.

В итоге, этот рывок и стал решающим в матче. Команды так и не смогли изменить счет до самой финальной сирены. Главным героем встречи стал голкипер "Барыса" Хенрик Карлссон, который отразил все 29 бросков в створ.

4 декабря команда Юрия Михайлиса примет на домашнем льду "Локомотив".

"Барыс" – "Сочи" 2:0 (0:2, 0:0, 0:0)


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