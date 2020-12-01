Суд в Великобритании заморозил миллиардные активы по делу БТА банка

Решение было принято на основании ходатайства юристов банка, утверждающих, что бывший председатель банка Мухтар Аблязов украл и отмыл через подставные компании по всему миру более 6 миллиардов долларов.

Гражданский суд в Великобритании заморозил активы на сумму до 5 млрд долларов в ходе разбирательств по делу БТА банка, сообщает zakon.kz.

В эту сумму входят доли в отелях и наличные на банковских счетах в нескольких странах, передает Wall Street Journal.

Решение было принято 13 ноября на основании ходатайства БТА Банка, чьи юристы неоднократно утверждали, что бывший председатель банка Мухтар Аблязов украл и отмыл через подставные компании по всему миру более 6 миллиардов долларов.

В 2012 году высокий суд Лондона постановил взыскать с экс-главы АО "БТА банка" компенсацию в пользу банка в размере 2,1 млрд долларов за причиненные убытки. Тогда Мухтар Аблязов отказался сотрудничать с правосудием Великобритании, после чего его обвинили в неуважении к суду и приговорил к 22 месяцам заключения. Аблязов тайно перебрался во Францию.

В связи с новыми обвинениями со стороны БТА банка английский суд принял новое решение о заморозке активов.

Необходимо отметить, что в 2017 году в Казахстане Аблязова заочно признали виновным в растрате, злоупотреблении служебным положением и организации преступной группы, и осудили на 20 лет лишения свободы. В ноябре 2018 года суд заочно приговорил беглого банкира к пожизненному заключению, признав его виновным в организации убийства в 2004 году Ержана Татишева, бывшего председателя правления АО "Банк Туран Алем".

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