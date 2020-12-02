В WhatsApp можно будет менять фон чата и появится поиск по стикерам
Достаточно просто ввести ключевое слово, и поиск тут же подберет подходящие варианты.
Мессенджер WhatsApp изменится: в очередной версии приложения для Android и iOS появились новые возможности индивидуальной настройки оформления, поиск по стикерам и другие нововведения, сообщает zakon.kz.
Первое новшество — возможность индивидуальных настройки фоновых изображений для чатов, как групповых, так и персональных. Проще говоря, теперь можно установить свои обои для отдельных чатов, другие обои для темного режима, а также выбрать изображения из обновленной галереи или использовать различные цвета с фоном по умолчанию.
Еще одно ключевое обновление, о котором рассказали представители мессенджера – это упрощенный поиск стикеров. Достаточно просто ввести ключевое слово, и поиск тут же подберет подходящие варианты. В дополнение разработчики выпустили анимированную версию популярного набора стикеров Всемирной организации здравоохранения под названием "Вместе дома".
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