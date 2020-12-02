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Прогноз погоды по территории Казахстана на 2 декабря 

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге – низовая метель..

Фото : zakon.kz.2 декабря 2020, 06:02

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 декабря, сообщает zakon.kz.

Под влиянием фронтальных разделов на юге, юго-западе и юго-востоке Казахстана местами ожидаюся осадки (преимущественно снег), на севере местами – небольшой снег. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона сохраняется погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге – низовая метель.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области – усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Акмолинской области местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, ячно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -13°, ясно

Прогноз погоды на 2 декабря.


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