Китай посадил на Луну свой зонд для сбора образцов грунта

Китай может стать третьей страной в мире, которая доставит на Землю образцы лунного грунта.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" совершил успешную посадку на поверхность Луны и готов к сбору образцов грунта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Новую Газету.

Как сообщает издание South China Morning Post, модуль совершил мягкую посадку у вулканического пика Рюмкера в Океане Бурь. Китайское национальное космическое управление (CNSA) отмечало ранее, что это место идеально подходит для детального изучения того, как формировалась и изменялась Луна.

Теперь ожидается, что космический аппарат пробурит лунную поверхность до 2 метров и соберет образцы реголита — рыхлой почвы и обломков породы. Китай рассчитывает получить около 2 кг образцов за две недели.

Если модулю удастся справиться с задачей, Китай станет третьей страной в мире, которая доставит на Землю образцы лунного грунта.

Ранее подобную операцию успешно выполняли космонавты США и Советского Союза. В 1976 году советская автоматическая межпланетная станция "Луна-24" доставила на Землю 170 граммов грунта.

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