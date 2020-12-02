Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Ожидается, что глава государства проинформирует своих коллег по ОДКБ о позиции нашей страны по актуальным вопросам деятельности Организации и выступит с рядом предложений по ее дальнейшему развитию.
Фото : Берик Уали2 декабря 2020, 09:42
Президент Казахстана примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает zakon.kz.
Сегодня, в 15-00 по времени Нур-Султана, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая состоится под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции, - сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.
Планируется, что на Саммите главы государств-членов ОДКБ обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подведут итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в уходящем году, определят планы на предстоящий период.
Ожидается, что глава государства проинформирует своих коллег по ОДКБ о позиции нашей страны по актуальным вопросам деятельности Организации и выступит с рядом предложений по ее дальнейшему развитию. По итогам мероприятия планируется принятие ряда документов, направленных на дальнейшее повышение эффективности ОДКБ, - отметил Уали.
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