Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Ожидается, что глава государства проинформирует своих коллег по ОДКБ о позиции нашей страны по актуальным вопросам деятельности Организации и выступит с рядом предложений по ее дальнейшему развитию.

Фото : Берик Уали

Президент Казахстана примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает zakon.kz. Сегодня, в 15-00 по времени Нур-Султана, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая состоится под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции, - сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали. Планируется, что на Саммите главы государств-членов ОДКБ обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подведут итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в уходящем году, определят планы на предстоящий период. Ожидается, что глава государства проинформирует своих коллег по ОДКБ о позиции нашей страны по актуальным вопросам деятельности Организации и выступит с рядом предложений по ее дальнейшему развитию. По итогам мероприятия планируется принятие ряда документов, направленных на дальнейшее повышение эффективности ОДКБ, - отметил Уали.

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