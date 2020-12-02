Горячие новости
Читайте также

Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Ожидается, что глава государства проинформирует своих коллег по ОДКБ о позиции нашей страны по актуальным вопросам деятельности Организации и выступит с рядом предложений по ее дальнейшему развитию.

Фото : Берик Уали2 декабря 2020, 09:42

Президент Казахстана примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает zakon.kz.

Сегодня, в 15-00 по времени Нур-Султана, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая состоится под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции, - сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

Планируется, что на Саммите главы государств-членов ОДКБ обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подведут итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в уходящем году, определят планы на предстоящий период.

Ожидается, что глава государства проинформирует своих коллег по ОДКБ о позиции нашей страны по актуальным вопросам деятельности Организации и выступит с рядом предложений по ее дальнейшему развитию. По итогам мероприятия планируется принятие ряда документов, направленных на дальнейшее повышение эффективности ОДКБ, - отметил Уали.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты