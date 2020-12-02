В поселках Уральска построили три детские площадки

Аким города посетил эти объекты.

В этом году на встрече с акимом Уральска жители поселка Деркул подняли вопрос о строительстве у них детских площадок. Эта проблема была решена, сообщает zakon.kz.

В поселках Ветелки, Новостройка и микрорайоне Умит подрядная организация ТОО "Бизнес-строй" построила три детские площадки. Абат Шыныбеков посетил эти объекты и встретился с местными жителями.

Всего 6 месяцев назад в поселке Деркул был создан местный акимат. На сегодняшний день он удовлетворил потребности жителей и построил здесь детские площадки. В любом небольшом районе города и в поселках должны быть места для отдыха. Мы работаем в этом направлении и в каждой части города строим детские, спортивные, Street Workout площадки, парки и скверы, спортивные комплексы и культурные центры. Кроме того, в Уральске ремонтируются и благоустраиваются дворы многоквартирных домов. Но мы не пренебрегаем и районами с частным сектором. Об этом свидетельствует строительство детских площадок в п.Деркул, - сказал глава города.

Абат Абаевич также отметил, что инициатива самих жителей очень важна для этой работы. По его словам, со следующего года они смогут участвовать в проектировании благоустройства двора. В рамках этого проекта возможно выполнение таких работ, как озеленение и освещение.

Аким города сказал, что прислушается к предложениям населения по развитию поселка и учтет их в дальнейшей работе.

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