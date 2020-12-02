Как получить согласие на приобретение статуса крупного участника банка или холдинга

Это можно сделать в электронной форме.

Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка своим постановлением от 23 ноября 2020 года внесло изменения в Правила выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, передает zakon.kz.

Как отмечается, это можно сделать в электронной форме. Услуга оказывается через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz в течение 50 рабочих дней со дня обращения.

При этом ставка сбора составляет:

1) за выдачу согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга:

- для физических лиц - 100 МПР;

- для юридических лиц - 500 МРП;

2) за выдачу согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга для физических и юридических лиц - 50 МРП.

Выдача согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем оказывается на бесплатной основе.

Оплата сбора при выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского или страхового холдинга осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".

При обращении физического лица для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка, крупного участника страховой (перестраховочной) организации или крупного участника управляющего инвестиционным портфелем необходимо предоставить:

1) заявление, составленное произвольно в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) первого руководителя услугополучателя либо лица, исполняющего его обязанности;

2) электронные копии документов, подтверждающих условия и порядок приобретения акций, а также источники и средства, используемые для приобретения акций.

При приобретении акций финансовой организации за счет имущества, полученного в виде дарения, услугополучатель представляет сведения о дарителе и источниках происхождения указанного имущества у дарителя;

3) электронная копия сведений по юридическим лицам, в которых заявитель является крупным участником, по форме согласно приложению 2 к Правилам.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка услугополучатель, являющийся акционером (участником) юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, дополнительно представляет нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов юридического лица-нерезидента Республики Казахстан;

4) электронная копия плана рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации с указанием сведений, предусмотренных пунктом 28 Правил;

5) электронная копия сведений о доходах и имуществе, а также информации об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя по форме согласно приложению 4 к Правилам, с приложением подтверждающих документов, достаточных для анализа финансового положения услугополучателя;

6) электронная копия сведений (кратких данных) о заявителе - физическом лице, кратких данных о руководящих работниках заявителя - юридического лица представляются по форме согласно приложению 3 к Правилам, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности, о безупречной деловой репутации.

При этом физические лица-нерезиденты РК в подтверждение безупречной деловой репутации представляют электронную копию документа, подтверждающего сведения об отсутствии у него неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства).

Дата выдачи указанного документа не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия).

Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа;

7) электронная копия письменного подтверждения соответствующего государственного органа страны проживания услугополучателя - нерезидента РК о том, что приобретение акций финансовой организации-резидента РК разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется;

8) в случае получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского или страхового холдинга - электронная копия документа, подтверждающего оплату сбора за выдачу согласия на приобретение статуса крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, банковского или страхового холдинга, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства".

При обращении услугополучателя - юридического лица - резидента РК:

1) заявление в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя организации либо лица, исполняющего его обязанности;

2) электронная копия решения соответствующего органа услугополучателя о приобретении акций финансовой организации (в случае отсутствия решения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения его через портал).

В случае, если услугополучателем является банк, приобретающий статус крупного участника банка, осуществившего операцию, предусмотренную статьями 61-4 и 61-11 закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", или финансовая организация-нерезидент РК, то представляется электронная копия решения органа управления о приобретении акций банка;

3) электронная копия сведений и подтверждающих документов о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих прямо или косвенно десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом или иметь контроль;

4) электронная копия списка аффилированных лиц услугополучателя (в случае отсутствия списка на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения его через портал);

5) сведения и документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 6) и 8) части первой настоящего пункта;

6) в случае получения согласия на приобретение статуса крупного участника банка - электронная копия нотариально засвидетельствованных учредительных документов, в случае отсутствия их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения их услугодателем через портал;

7) электронная копия годовой финансовой отчетности за последние 2 завершенных финансовых года, заверенной аудиторской организацией, а также финансовой отчетности за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления. Годовая финансовая отчетность не представляется в случае размещения данной отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности или возможности получения ее через портал.

При этому Агентство может отказать в выдаче согласия по ряду причину, в числе которых:

- возможное ухудшение финансового состояния финансовой организации;

- отсутствие полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;

- в случае минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, за исключением случаев, когда наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица-нерезидента РК;

- неэффективности представленного плана рекапитализации финансовой организации в случае возможного ухудшения финансового состояния финансовой организации;

- отсутствии у физического лица, у руководящего работника услугополучателя - юридического лица безупречной деловой репутации и т.д..

Полностью документ смотрите здесь.

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.

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