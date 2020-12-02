Евро сильно подорожал в обменниках

Доллар при этом подорожал незначительно.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 425,40 тенге, поднявшись на 0,33 тенге, передает zakon.kz.

При этом стоит отметить, что евро сильно подорожал в обменных пунктах. Так, продают евро по 515-515,5 тенге, покупают по 511-512,5 тенге. В пятницу, 30 ноября, евро стоил 508-510 тенге.

Доллары в обменниках покупают/продают по 425,7-427,2 тенге, рос. рубль - 5,61-5,67 тенге.

Тем временем цены на нефть продолжают снижаться на ведущих мировых биржах.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в январе на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $47,42 (-0,46) за баррель.

Средневзвешенная стоимость январских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $44,55 (-0,79) за баррель.

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