На крыше строящегося здания в Актау дети играли в хоккей
С ребятами провели разъяснительную беседу.
Фото : lada.kz2 декабря 2020, 12:01
Жители Актау сняли на видео несовершеннолетних, играющих на крыше строительного объекта в 15 микрорайоне, сообщает zakon.kz.
Игра на обледеневшей поверхности в "хоккей" напугала очевидцев. В итоге, как отмечает издание "Лада", полицейские провели разъяснительную беседу с родителями детей.
Двух детей 9 и 14 лет доставили в полицию, куда вызвали их родителей. С ними провели разъяснительную беседу. Дети не в состоянии объективно оценивать степень опасности. Уверен, что только совместными усилиями родителей, образовательных учреждений, правоохранительных органов, средств массовой информации можно развить у ребят инстинкт самосохранения, заложить навыки правильного поведения в обществе, - отметили в пресс-службе ДП области.
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