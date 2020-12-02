Теперь регион в "желтой" зоне.

Восточно-казахстанская область вышла из "красной" зоны по коронавирусу. Об этом сообщил аким области Даниал Ахметов, сообщает zakon.kz.

Уважаемые земляки! Благодаря общим усилиям и высокой ответственности жителей ВКО, мы смогли снизить уровень распространения инфекции COVID-19, - написал он на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день в регионе, коэффициент контагиозности коронавируса ниже критического. По сравнению с началом ноября, репродуктивное число R снизилось с 1,85 до 0,84, процент занятости коечного фонда уменьшился с 31,1 до 14,5. Количество инфицированных с максимального значения в 353 человека на 7 ноября, вчера сократилось до 73 человек.

Самое главное, наша область выстроила систему по отслеживанию и пресечению цепочки заражения через Центр локализации, который координирует работу медэпидбригад. Так, с 1 ноября 584 медэпидбригады провели профилактическую работу с 21 618 контактными лицами в 3,5 тыс. очагах инфекции. Также для повышения доступности и своевременной диагностики COVID-19, мы запустили дополнительно 6 ПЦР-лабораторий, за счет местного бюджета к действующим 13. Ожидаем открытие еще одной. С начала пандемии в ВКО проведено 355 тыс. тестов, в том числе только за ноябрь сделано 101 095 тыс. исследований. Это один из высоких показателей по стране. Эффективную работу показали мониторинговые группы, - написал аким области.

С 1 ноября 166 группами проведено 1906 рейдов, проверено 4426 объектов, выявлено 1055 объектов с нарушениями, наложено 735 штрафов на 48 млн тенге.

Врачи на постоянной основе ведут работу по актуализации схемы лечения пациентов с COVID-19.

Закуплен препарат "Фавипиравир", который с 12 ноября успешно используется в больницах области, с согласия пациентов. Кроме того, с помощью наших доноров, заготовили 3200 доз иммунной плазмы или 60% от общего объема по РК, которые также активно применяются в лечение тяжелобольных пациентов и дают хорошие результаты. Благодаря этим и другим мерам, мы вошли в желтую зону карантинных мероприятий, что позволит дать ряд ослаблений действующих ограничений. Вместе с тем, пока нет вакцины, соблюдение мер предосторожности и социальное дистанцирование — самая надежная защита от КВИ. Наша главная задача на сегодня - не допустить роста заболеваемости, повысить эффективность лечебных учреждений и обеспечить охрану здоровья населения. Берегите себя и близких!, - написал Даниал Ахметов.

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