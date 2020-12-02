Казахстанцев ждут снегопады
Местами возможен туман.
Фото : azattyq-ruhy.kz2 декабря 2020, 12:19
Снег и сильный ветер ожидается в Казахстане, сообщает zakon.kz.
По информации синоптиков, 3-5 декабря на большей части страны прогнозируют снег.
Атмосферные фронты, которые связаны с южным циклоном,будут определять погоду на большей части республики. Ожидается снег, в отдельных регионах пройдет сильный снег, усиление ветра, который будет сопровождаться метелями.Лишь на западе сохранится малооблачная и морозная погода. Местами ожидается туман, - отметили в РГП "Казгидромет".
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