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Казахстанцев ждут снегопады

Местами возможен туман.

Фото : azattyq-ruhy.kz2 декабря 2020, 12:19

Снег и сильный ветер ожидается в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По информации синоптиков, 3-5 декабря на большей части страны прогнозируют снег.

Атмосферные фронты, которые связаны с южным циклоном,будут определять погоду на большей части республики. Ожидается снег, в отдельных регионах пройдет сильный снег, усиление ветра, который будет сопровождаться метелями.Лишь на западе сохранится малооблачная и морозная погода. Местами ожидается туман, - отметили в РГП "Казгидромет".


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