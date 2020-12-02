В КСК ответили на жалобы жителей одного из ЖК Алматы

Управляющая компания готова передать все необходимые документы и управление комплексом законно избранному ОСИ или представителю ПТ во исполнение закона РК "О жилищных отношениях".

В Управляющей компании жилого комплекса Abay 130 ответили на жалобы жителей по поводу перехода к ОСИ, передает zakon.kz.

Ранее жильцы обратились в редакцию и рассказали о том, что представители домоуправления не предоставляют отчетность по затратам на содержание ЖК. Инициативная группа утверждает, что собрала необходимые подписи и документы, а также зарегистрировала ОСИ в департаменте юстиции. Передача документов от управляющей компании в ОСИ должна состояться 6-7 декабря, однако жильцы выразили тревогу, что этого может не состояться.

К слову, в Управлении жилищной политики Алматы ответили на запрос редакции по решению возможных спорных вопросов при переходе на другие формы управления. Так, передача всей имеющейся документации путем подписания акта приема-передачи, предусмотрена нормами Закона РК от 26.12.2019 года "О внесении изменении и дополнении в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЖКХ".

Читайте также: Что будет вместо КСК и как это будет работать

Как гласит ст. 8 Закона РК "О жилищных отношениях", споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом. Значит пока единственным решением при отказе органа управления в добровольной передаче документации, вновь избранному необходимо обратиться в суд, - ответил тогда замруководителя управления Мейржан Отыншиев.

В компании, обслуживающей ЖК Abay 130 пояснили, что в настоящее время в связи с пандемией собрания людей запрещены.

Управляющая компания вывешивает на инфостендах, установленных в каждом подъезде, ежеквартальные отчеты. В совместных WhatsApp чатах жителей информируют обо всех событиях в режиме реального времени. Кроме этого, жители осведомлены, что по любым вопросам касательно деятельности сервисной компании они могут обращаться в офис Управляющей компании и получить разъяснения по данному отчету, либо сделать это по телефону. Отношения с жителями налажены и у максимального большинства жителей получаемые от Управляющей компании услуги по содержанию комплекса не вызывают упреков и нареканий, - ответили представители домоуправления.

Кроме этого, к ответу была прикреплена квитанция, в которой включены тарифы монополистов, услуги Управляющей компании и услуги сервисных организаций (обслуживание домофона, лифта).

В обслуживающей ЖК компании подчеркнули, что готовы передать все необходимые документы и управление комплексом законно избранному ОСИ или представителю ПТ во исполнение закона РК "О жилищных отношениях".

По данным на 25 ноября, в Алматы уже зарегистрировано 109 ОСИ и выбраны порядка 174 ПТ как форма управления домом. Всего в городе расположено 8,6 тысяч многоквартирных жилых домов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!