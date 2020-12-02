В Казахстане предложили законодательно закрепить статус медработников

Среди госслужащих присутствует непонимание значения труда и героизма людей в белых халатах.

Правительству Казахстана в срочном порядке необходимо разработать и внести в Парламент закон "О статусе врача и медицинского работника". Об этом заявила Дания Еспаев, озвучивая депутатский запрос к премьер-министру, на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Еспаевой пандемия коронавируса вскрыла множество проблем в системе здравоохранения, которые пришлось в экстренном порядке закрывать обществу и людям в белых халатах, нередко – ценой своего здоровья и даже жизни.

Так, по состоянию на 1 октября этого года, на своем посту, спасая других людей, от коронавируса погибли 182 врача и медицинских работника, переболели этой эпидемией 13 тысяч героев в белых халатах. Тысячи медиков неделями и месяцами не видели свои семьи, включая несовершеннолетних детей и престарелых родителей; питались лапшой быстрого приготовления, валились с ног от усталости, но продолжали бороться за жизни пациентов, проявляя милосердие, мужество и верность клятве Гиппократа, - подчеркнула она.

Как отметила мажилисвумен, отдавая должное самопожертвованию врачей, президент и правительство в период пандемии ввели стимулирующие надбавки за особые условия труда и выплаты за случаи заражения и летальные исходы самих врачей. Однако с 20 октября эти выплаты были отменены.

Здесь вопрос даже не в размере выплат, а в отношении государства к этой профессии, общественное значение которой сегодня безмерно возросло накануне новой волны пандемии. В случае финансовых затруднений, выплаты можно было уменьшить, но оставить само их значение, как знак оценки общества и государства героического труда людей в белых халатах. В Европе некоторые страны, ввиду дефицита медицинских кадров, приглашают врачей, медсестер и санитаров, не считаясь с затратами. У нас же государство открыто отказывается от официальных обязательств и пересматривает собственные решения как придется, - добавила депутат.

Еспаева сообщила, что к ним поступают обращения медиков, оскорбленных таким отношением. На ее взгляд, все это говорит о пренебрежительном отношении госорганов к медикам даже на фоне происходящих трагических событий.

В связи с этим "Ак жол" предлагает Правительству в срочном порядке разработать и внести закон "О статусе врача и медицинского работника". Аналогичное предложение недавно вносилось сенатором Муратом Бактиярулы и другими нашими коллегами. Однако они не нашли поддержки со ссылкой на наличие таких норм в кодексе о здоровье народа. Между тем, на фоне заявлений Минздрава о готовности к новой волне пандемии, стране не хватает порядка 4 тысяч врачей крайне актуальных специальностей, таких как пульмонологи, реаниматологи, эпидемиологи, радиологи. Ситуация по среднему и младшему медперсоналу, очевидно, еще хуже. Однако практика и приведенные примеры показывают, что даже среди госслужащих присутствует непонимание государственного значения труда и героизма людей в белых халатах. А их материальное обеспечение зависит не от закона, а от воли чиновников, - подчеркнула парламентарий.

В законе следует закрепить материальное обеспечение медиков, а также защитить профессиональное и человеческое достоинство людей в белых халатах.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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