Свыше 8 млрд тенге направили на поддержку МСБ в Жамбылской области

Всего активными мерами содействия занятости охвачено почти 73 тыс. человек.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о мерах поддержки предпринимательства в регионе в период пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области насчитывается около 70 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в которых занято 125 тысяч человек. За 10 месяцев т.г. объем произведенной продукции и услуг МСБ вырос на 9,2% и составил 194 млрд тенге. Это стало возможным благодаря мерам государственной поддержки, принятым по поручению Главы государства. Всего на поддержку МСБ было направлено 8,3 миллиарда тенге, - отметил Б.Сапарбаев.

В частности, на субсидирование процентной ставки по кредитам 152 предпринимателям выплачено 1,2 млрд тенге. В рамках программы "Еңбек" для реализации новых бизнес-инициатив безвозмездные гранты получили 6,4 тыс. человек на сумму 3,5 млрд тенге, 1,2 тыс. предпринимателям выданы микрокредиты на сумму 3,6 млрд тенге.

Всего 14,1 тыс. субъектов бизнеса получили налоговые льготы на общую сумму 2 млрд. тенге, отсрочены кредиты 740 субъектам на сумму 3,9 млрд. тенге. Благодаря принятым мерам доля МСБ в ВРП увеличится до 21% и составит 361 млрд тенге.

Кроме финансовой поддержки МСБ, антикризисный план включает также меры по созданию новых рабочих мест.

Всего активными мерами содействия занятости охвачено почти 73 тыс. человек. За отчетный период создано 30,6 тыс. новых рабочих мест, из них постоянные - 19,1 тысячи.

Хороший результат обеспечен благодаря реализации "Дорожной карты занятости". Создано 20 тыс. новых рабочих мест в рамках 809 проектов на общую сумму 64,2 млрд тенге. В результате этих проектов снизилось количество аварийных и трехсменных школ, заасфальтировано 1346 км автодорог, отремонтированы социальные объекты, проведена модернизация инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

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