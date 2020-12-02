Плати балансом и выигрывай призы от Beeline

Победителя определит генератор случайных чисел.

С 1 по 30 декабря Beeline проводит акцию "Яблоки на снегу", в рамках которой каждую неделю абоненты Beeline смогут выиграть iPhone 12 Pro и массу других призов – фитнес браслеты, Bluetooth гарнитуры, портативные зарядные устройства, бесплатный годовой тарифный план!

Для участия в розыгрыше необходимо совершить любую финансовую операцию с мобильного баланса Beeline в период 1 по 27 декабря:

1. Оплата проезда в общественном транспорте через SMS и QR.

2. Переводы с баланса на баланс по номеру 3030, в приложении "Мой Beeline" или на сайте.

3. Покупки с баланса в Google Play Market.

4. Переводы с баланса на карты и IBAN-счета любых банков РК.

5. Снятие наличности с баланса в банкоматах Halyk Bank и отделениях "Казпочты".

Полный перечень сервисов для оплаты с мобильного баланса здесь.

Еженедельно страна будет узнавать имена счастливчиков в прямом эфире социальных сетей Beeline Казахстан. Победителя определит генератор случайных чисел, учитывающий все платежи, переводы и снятия наличных с мобильных балансов Beeline за прошедшую неделю.

В конце декабря всех участников акции ожидает дополнительный сюрприз. Зима пришла, а с ней и "Яблоки на снегу"! Следите за анонсом в социальных сетях.

Условия акции "Яблоки на снегу" могут быть изменены или дополнены.

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