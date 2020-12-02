Под Алматы водитель пассажирского автобуса сбил девушку и положил ее в салон

Водитель сразу же отвез ее в медпункт.

На Ташкентском тракте под Алматы произошел наезд автобуса на пешехода. На место скорую не стали вызывать, передает zakon.kz.

В соцсетях появилось видео из салона автобуса, где на полу лежит человек. Автор поясняет, что автобус 11 маршрута сбил человека, водитель не вызвал скорую, положил пострадавшую в салон и поехал дальше.

В компании-автоперевозчике инцидент подтвердили.

Это произошло сегодня, около пос. Абай. Водитель сразу же отвез ее в медпункт. После оказания первой медпомощи ее на скорой увезли в больницу в Каскелен, - рассказал заместитель по эксплуатации "Думан Транс.com" Манас Тазабеков.

Он также добавил, что полицию вызывали в больницу, и на водителя был составлен протокол.

По словам Тазабекова, водитель автобуса находится с пострадавшей, ее состояние удовлетворительное.

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