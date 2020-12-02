ЦИК зарегистрировал список кандидатов в Мажилис от Nur Otan

В партийном списке представлено 126 человек.

2 декабря состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает zakon.kz.

В заседании приняли участие представители политических партий, Генеральной прокуратуры, Министерств юстиции, внутренних дел и финансов, в режиме ВКС территориальные избирательные комиссии, в режиме онлайн - представители средств массовой информации.

Открывая заседание, председатель комиссии Берик Имашев напомнил, что срок выдвижения партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса завершился 30 ноября в 18.00. Партийные списки представили пять политических партий.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

Он сообщил, что 26 ноября в Центральную избирательную комиссию были представлены документы общественного объединения "Партии "Nur Otan" о выдвижении кандидатов на выборы депутатов Мажилиса.

В партийном списке общественного объединения "Партии "Nur Otan" представлено 126 человек. Из которых 40 - женщины и лица не достигшие двадцатидевятилетного возраста, что составляет 31,7 процентов от общего числа включенных в список. Комиссией осуществлена проверка лиц. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК". В этой связи членами Центризбиркома было принято постановление "О регистрации партийного списка общественного объединения "Партии "Nur Otan" на очередных выборах депутатов Мажилиса, - говорится в сообщении.

С докладом по второму вопросу заседания выступила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

20 ноября комиссией были аккредитованы 29 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 25 и 26 ноября 2020 года поступили представления Министерства иностранных дел для аккредитации 10 наблюдателей. Из них: 6 наблюдателей аккредитуются в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств; 4 наблюдателя – Миссии наблюдателей от Организации исламского сотрудничества.

Щегорцова подчеркнула, что по мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться.

Аккредитация международных наблюдателей будет осуществлена до 18.00 4 января 2021 года.

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