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Трансформаторы на экспорт начнут производить в СКО

Продукция на 95% является экспортоориентированной на рынки ЕАЭС.

Фото : zakon.kz2 декабря 2020, 15:54

Крупнейший в Центральной азии отечественный производитель трансформаторов "ALAGEUM ELECTRIC" в следующем году запустит свое производство электротехнической продукции в Петропавловске, сообщает zakon.kz.

Инвестор реализует проект на простаивающей долгие годы территории бывшего завода МЛД. На сегодня работы по ремонту крыши полностью завершены, ведутся наружные и внутренние ремонтные работы. До конца года планируется завершить наружные работы.

Оборудование для функционирования завода заказано у европейских производителей - первые партии ожидаются в начале следующего года. Запуск производства запланирован на май следующего года. Выйти на полный цикл работы завод сможет до конца 2021 года. На предприятии будет создано 300 рабочих мест. Объем инвестиции составляет 7,6 млрд тенге.

Продукция трансформаторного завода на 95% является экспортоориентированной на рынки ЕАЭС.


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