Как ускорить Интернет, если все висит 

Скорость может падать, если вы нерационально используете Сеть.

Несколько простых советов, которые помогут увеличить скорость Интернета.

Нужно снизить качество видео

Если скорости интернета не хватает для стриминга видео, YouTube снижает качество автоматически. Но другие видеосервисы могут этого не делать. Если изображение в вашем онлайн‑кинотеатре замирает или тормозит, попробуйте выбрать более низкое качество видео. Это снизит четкость, зато ускорит воспроизведение.

Закройте лишние вкладки

Большое количество открытых вкладок может снижать производительность компьютера и скорость браузера. Старайтесь закрывать страницы, которые не используете.

Для удобства часто посещаемые сайты можно добавить в закладки с помощью комбинации Ctrl + D. В Safari для этого нужно зажать плюс рядом с адресом страницы и выбрать "Закладки".

Включите турборежим

Некоторые браузеры поддерживают режим экономии трафика, или турборежим. Программа сжимает страницы и видео, из‑за чего на их загрузку уходит меньше времени. Эти инструкции помогут включить турборежим в популярных обозревателях: Chrome, Opera, "Яндекс.Браузер".

Избавьтесь от ненужных расширений браузера

Различные плагины могут замедлять работу браузера, снижая тем самым скорость загрузки страниц. Если вы устанавливали расширения, удалите или отключите те из них, в которых не нуждаетесь. Это можно сделать в специальном разделе браузера.

- В Chrome откройте меню и нажмите "Дополнительные инструменты" → "Расширения".

- В Firefox и "Яндекс.Браузере" откройте меню и нажмите "Дополнения".

- В Opera нажмите на три точки в нижнем левом углу и выберите "Расширения".

- В Edge откройте меню и нажмите "Расширения".

Замените или отключите VPN

Если вы используете VPN или прокси, отключите их и проверьте, изменилась ли скорость. Если она заметно вырастет, попробуйте сменить VPN или прокси‑сервер либо по возможности обходитесь без него.

Нужно удалить лишние программы

Некоторые приложения интенсивно нагружают интернет‑канал даже в фоновом режиме. Вычислите их и удалите с устройства. Как минимум зайдите в настройки каждого такого приложения и ограничьте использование Сети, если для этого есть подходящие опции.

Чтобы узнать, какие программы нагружают Сеть в Windows, откройте "Монитор ресурсов" (Ctrl + Alt + Del → "Диспетчер задач" → "Производительность" → "Открыть монитор ресурсов" → "Сеть").

В macOS то же самое можно увидеть в утилите "Мониторинг системы" (Finder → "Программы" → "Утилиты" → "Мониторинг системы" → "Сеть").

А приложение My Data Manager покажет эксплуататоров Сети в Android или iOS.

Отключите лишнюю технику от Интернета

Чем больше устройств использует домашнюю сеть, тем медленнее она работает на каждом из них. Не забывайте об этом. При нехватке скорости старайтесь отключать от интернета гаджеты, которыми вы не пользуетесь в данный момент.

Обновите драйверы и операционную систему

Новые версии ОС и драйвера сетевой карты тоже могут обеспечивать более высокую скорость и стабильность Сети. Проверьте в настройках наличие обновлений для операционной системы. Что касается драйверов, проще всего обновить их автоматически с помощью Driver Booster либо аналогичных программ. Такие утилиты сами сообщают, если драйвер нуждается в обновлении.

Поставьте пароль на Wi‑Fi‑сеть

Если не защитить домашнюю сеть, к ней смогут подключаться посторонние. Представьте, что станет со скоростью, если соседи будут использовать торренты или смотреть видео через ваш роутер. Поэтому зайдите в настройки маршрутизатора, откройте раздел беспроводных сетей и установите пароль, если не сделали этого ранее.

Как увеличить скорость мобильного Интернета

Проверьте: возможно, вы подключаетесь к мобильному интернету через 3G, но ваше устройство поддерживает более быстрый стандарт LTE (4G). Зайдите в настройки, найдите раздел беспроводных сетей и посмотрите доступные режимы. Если среди них есть LTE и он неактивен, переключитесь на него.

Источник: lifehacker.ru

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