Посты "Адалдык аланы" появились в госорганах Казахстана

Первые информационные баннеры установили в Уральске.

На открытии антикоррупционного поста в Уральске присутствовал руководитель республиканского проектного офиса "Адалдык аланы", председатель первого Антикоррупционного медиа-центра, сообщает zakon.kz.

На презентации Толеген Байгулов отметил, что проект поможет усилить общественный контроль за работой услугодателей, а также обеспечит получение качественных государственных услуг, внедрение современных цифровых технологий и исключит человеческий фактор в процессе оказания услуг.

Государственным органам необходимо перестроить работу по принципу "здесь и сейчас". То есть если казахстанец обратился с вопросом, он должен получить компетентный ответ в тот же день. Если информация не будет предоставлена, то услугополучатели смогут обратиться по номерам, указанным в информационных постах, - рассказал Байгулов.

Стоит отметить, что услугополучатели смогут поделиться аудио, видео и информацией в текстовом формате о фактах некачественного оказания госуслуг, нарушения этических норм со стороны госслужащих, волокиты во всех сферах и других неправомерных действий.

Помимо номера WhatsApp, о фактах коррупции можно будет сообщить по номеру кол-центра 1424. В дальнейшем все поступившие жалобы будут детально рассматриваться и изучаться республиканским секретариатом.

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