15 декабря отель Hampton by Hilton Turkistan откроет свои двери

Номерной фонд составляет 120 номеров категории стандарт, с вариантом одноместного и двухместного размещения.

Популярный среди миллионов постоянных клиентов по всему миру бренд сети Hilton представлен в 29 странах, с более чем 2 500 отелей.

Новый отель в городе Туркестан был спроектирован с учетом уникального местного колорита, и расположен в пяти минутах ходьбы от мавзолея Ходжа Ахмеда Яссави, непосредственно в Культурно-Духовном Центре города. Также в шаговой доступности расположен центр Улы-Дала и Visit Centre Turkistan.

Номерной фонд составляет 120 номеров категории стандарт, с вариантом одноместного и двухместного размещения. Каждый номер оборудован комфортной и продуманной ванной комнатой, HD телевизором, сейфом, гладильной доской и утюгом, а также комплементарным чаем и кофе-машиной. Услуги отеля включают в себя – фирменный бесплатный горячий завтрак, полностью оборудованный тренажёрный зал, бесплатный WiFi на всей территории отеля и конференц-зал.

Отели Hampton славятся своим высоким уровнем обслуживания, привлекательной ценовой политикой и конечно, особой культурой сервиса – Hamptonality. Данный бренд уже завоевал доверие среди миллионов постоянных клиентов по всему миру.

В свою очередь, открытие отеля сети Hilton приносит видимый эффект предоставлении новых и перспективных рабочих мест. Так называемый Hilton Effect влияет на развитие индустрии гостеприимства городов, регионов и целых стран в части подготовки настоящих профессионалов, внедрения последних практик по устойчивому развитию и создавая реальный пример для местных представителей индустрии.

Hampton by Hilton подтверждает последние исследования рынка по местам проживания во время семейных и бизнес путешествий. Концепция Real Traveler в отеле Hampton by Hilton Turkistan предоставляет своим гостям возможность путешествовать "здесь и сейчас" без необходимости больших затрат на комфортное проживание. Больше фокусироваться на целях поездки, в частности в городе Туркестан – изучить город и его окрестности, провести полезное и интересное время с семьей и друзьями, и узнать поближе значимую историческую часть нашей страны.

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