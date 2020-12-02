По поручению Токаева в Актобе решен квартирный вопрос семьи Усеновых

Помогли меценаты.

Аким области Ондасын Уразалин вручил ключи от 3-х комнатной квартиры Амангельды Зайдуллаеву, в одиночку воспитывающему 4-х детей и поблагодарил всех неравнодушных граждан, оказавших помощь в приобретении жилья для семьи, сообщает zakon.kz.

У казахского народа есть пословица "Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің". Благотворительность, забота о ближнем, поддержка нуждающихся – самые благородные качества. Дети рано остались без матери и оказались в сложной ситуации. Решение данного вопроса находилось под контролем главы государства. Наша задача - подарить детям счастливую жизнь, создать все условия, чтобы улыбка не сходила с их лиц. Благодаря благотворительному фонду "Харекет", строительной компании "Нектар", всем неравнодушным гражданам нам удалось решить квартирный вопрос семьи, - отметил Ондасын Уразалин.

Многодетная семья Зайдуллаевых ранее проживала в небольшом доме, принадлежащем брату Амангельды.

В целях решения проблем детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, глава региона провел переговоры с ведущими строительными компаниями. В результате руководитель строительной компании "Нектар" Шамиль Каспранов предложил по льготной цене трехкомнатную квартиру площадью 93 кв. м.

В числе тех, кто оказал посильную помощь в приобретении жилья, учредитель ТОО "Айс" Марат Итегулов, председатель ОЮЛ "Ассоциация по защите прав предпринимателей" Талгат Хамитов, директор АФ ОЮЛ "Ассоциация рынков предприятий торговли и сферы услуг Казахстана" Дмитрий Довматенко, этнодизайнер, основатель авторского дома "Алтын Орда" Ырза Турсынзада, председатель АФ "Казахстанская ассоциация дошкольных организаций" Н. Каюдина, руководитель Ассоциации деловых женщин Актюбинской области Кульшат Масалимова, председатель Совета матерей при АНК Жумабике Шамшадинова, учредители частных детских садов г. Актобе, педагоги.

Кроме финансовой помощи они обеспечили семью необходимыми предметами быта.

Отметим, что ранее семье Усеновых в рамках различных акций также была оказана поддержка со стороны государства.

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