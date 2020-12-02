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Маск назвал сроки высадки людей на Марс

Через два года на Красную планету отправят космический аппарат, а человек высадится там в течение четырех-шести лет, уверен бизнесмен.

Фото : Pixabay2 декабря 2020, 18:11

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал сроки отправки первого человека на Марс. Об этом он заявил в интервью после получения премии немецкой медиакомпании Axel Springer в Берлине, передает zakon.kz передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Так, рассказывая о будущей миссии SpaceX на Красную планету, Маск уточнил, что она будет состоять из двух этапов: сначала без экипажа, а затем под руководством человека.

Бизнесмен уверен, что в течение ближайших двух лет на Марс отправят космический аппарат, а высадка первого человека произойдет в течение шести лет.

С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет − возможно в течение четырех лет, − добавил глава SpaceX.


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