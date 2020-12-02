При ДТП в ЗКО погибли пять человек
Водитель "Волги", выехав на встречную полосу, столкнулся с автомашиной Lada Granta.
При ДТП в Западно-Казахстанской области погибли пять человек, передает zakon.kz.
Согласно информации AlmatyTV, 27-летняя женщина, пострадавшая в аварии, скончалась чуть позже в районной больнице. В Управлении здравоохранения сообщили, что ей экстренно была сделана операция, но спасти женщину не удалось - на операционном столе остановилось сердце.
Таким образом, единственный кто остался в живых после дорожной трагедии - это 17-летний подросток, который с переломом кисти был госпитализирован в областную многопрофильную больницу.
Напомним, жуткая авария произошла 29 ноября на 16 километре автотрассы Казталовка-Чапаево.
69-летний водитель "Волги", выехав на встречную полосу, столкнулся с автомашиной Lada Granta. От сильного удара на месте скончался водитель "Лады" и два пассажира. Спустя еще четыре часа умер водитель "Волги".
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