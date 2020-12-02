Сагинтаев рассказал о жалобах предпринимателей на мониторинговые группы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал про эффективность мониторинговых групп, передает zakon.kz.

Тогда сказал им, что это обе стороны медали. Помогая вам и вы не должны нарушать. Палата предпринимателей также должны призывать, чтобы они не нарушали. Не только, чтобы они защищали от неправильных действий мониторинговых групп.

Поэтому мы эту работу будем продолжать. Все 32 группы работают, не останавливались и будем ее продолжать (работу мониторинговых групп). Вопрос не измеряется, сколько мы оштрафовали, сколько денег взыскали. Не это самое главное. Главное чтобы предприниматели понимали, что нельзя нарушать. Они могут лишиться не только денег, но и через суд. Я знаю, что главный санврач вышел с иском по некоторым предприятиям, повторно нарушают. Вынуждены принимать такие жесткие меры - заявил градоначальник в прямом эфире программы Akimat Live.