Сагинтаев рассказал о жалобах предпринимателей на мониторинговые группы
Он отметил, что НПП должны также агитировать нормы законов.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал про эффективность мониторинговых групп, передает zakon.kz.
Вот мы каждый раз возвращаемся к этой теме - насколько эффективна эта работа, надо ли ее проводить? Если бесконечные нарушения продолжаются, если мы ничего не будем делать - ситуация будет еще хуже, На днях встречались с предпринимателями. Со стороны предпринимателей был вопрос - мониторинговые группы ходят, столько проблем. Надо правила нарисовать для них. Приходят непонятно, мониторинговая группа или нет.
Тогда сказал им, что это обе стороны медали. Помогая вам и вы не должны нарушать. Палата предпринимателей также должны призывать, чтобы они не нарушали. Не только, чтобы они защищали от неправильных действий мониторинговых групп.
Поэтому мы эту работу будем продолжать. Все 32 группы работают, не останавливались и будем ее продолжать (работу мониторинговых групп). Вопрос не измеряется, сколько мы оштрафовали, сколько денег взыскали. Не это самое главное. Главное чтобы предприниматели понимали, что нельзя нарушать. Они могут лишиться не только денег, но и через суд. Я знаю, что главный санврач вышел с иском по некоторым предприятиям, повторно нарушают. Вынуждены принимать такие жесткие меры - заявил градоначальник в прямом эфире программы Akimat Live.
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