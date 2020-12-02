Аким Алматы озвучил дату завершения "пробивки" проспекта Абая

Также он поделился планами касательно улицы Толе би.

Аким Алматы заявил, что "пробивка" проспекта Абая завершится к концу года, передает zakon.kz.

Определенный участок прошли, но потом застопорились из-за того, что там очень большой снос. Через судебные разбирательства проходили, где то на финансирование не хватало. На следующий год все вопросы по финансированию мы решили. Часть сами выделяем, часть из республиканского бюджета. До конца года планируем завершить пробивку по Абая. Это сразу же разгрузит поток. Касательно Толе би у нас тоже есть планы, разрабатывается ПСД.

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