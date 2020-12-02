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Путин поручил приступить к масштабной вакцинации на следующей неделе

Первыми под шприцы пойдут врачи и учителя.

Фото : пресс-служба Кремля2 декабря 2020, 19:55

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к массовой вакцинации граждан страны, передает zakon.kz.

Путин сообщил о том, что в стране произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса

Глава РФ отметил, что вакцинировать в первую очередь будут врачей и учителей. Использоваться будет вакцина "Спутник V". Процедура будет бесплатной и добровольной.

Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации, - заявил Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.


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