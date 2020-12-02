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Президент Казахстана провел встречу с главой МИДа

Он рассмотрел график предстоящих внешнеполитических мероприятий.

Фото : Акорда2 декабря 2020, 20:12

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Токаев был проинформирован об основных результатах работы внешнеполитического ведомства с начала текущего года, в том числе о проведенных международных мероприятиях как по линии двустороннего сотрудничества, так и в рамках международных организаций.

В ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием Президента Казахстана, а также вопросы региональной повестки дня.

Глава государства дал министру иностранных дел ряд конкретных поручений по развитию взаимодействия со стратегическими партнерами нашей страны.


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