Президент Казахстана провел встречу с главой МИДа
Он рассмотрел график предстоящих внешнеполитических мероприятий.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Токаев был проинформирован об основных результатах работы внешнеполитического ведомства с начала текущего года, в том числе о проведенных международных мероприятиях как по линии двустороннего сотрудничества, так и в рамках международных организаций.
В ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием Президента Казахстана, а также вопросы региональной повестки дня.
Глава государства дал министру иностранных дел ряд конкретных поручений по развитию взаимодействия со стратегическими партнерами нашей страны.
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